Rusya: Skripallerin hayatta olup olmadığını bile bilmiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere’de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının hayatta olup olmadıkları yönünde hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Rus TV Tsentr televizyonunda ‘Pravo Znat!’ (Bilmek hakkı) programına konuk olan Zaharova, “Biz Skripalleri görmedik. Onlar gerçek insanlar. Daha önce hayattalardı, şimdi bilmiyorum. Bu konuda hiçbir bilgiye sahip değiliz” dedi.

Zaharova sözlerine şöyle devam etti: “Yuliya Skripal bir kez göründü. Buna çok garip koşullar eşlik etti. Çekimin nerde ve kimler tarafından yapıldığı anlaşılmıyor. Sergey Skripal’i ise hiç kimseler görmedi. Hatta ona atfedilen tek bir açıklama bile olmadı. Bu insanların nerde olduğunu bilmiyoruz”.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmişti. İngiltere, olaydan Moskova yönetimi sorumlu tutmuş, Rusya iddialarını birçok kez yalanlamıştı.