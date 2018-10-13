Dağıstan’da güvenlik güçleri IŞİD ile bağlantılı 2 kişiyi öldürdü

Rusya Ulusal Antiterör Komitesi, güvenlik güçlerinin Dağıstan’ın Hasavyurt bölgesinde düzenledikleri operasyonda IŞİD’in faaliyetleriyle bağlantısı olan 2 çete üyesini ölü olarak ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Ulusal Anti-terör Komitesi'nin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre güvenlik güçlerinin Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Hasavyurt bölgesinde düzenlenen operasyon çerçevesinde gerçekleştirdikleri arama faaliyetleri sırasında, Endirey köyünde birçok terör eylemine karışan silahlı çete üyelerinin saklandığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) özel kuvvetleri, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) ve polis kuvvetlerinin desteğiyle çete üyelerinin gizlendiği belirlenen evin etrafını sardı, komşu evlerde yaşayan hane sakinleriyse bölgeden tahliye edildi.

Açıklamada, "FSB organları ve güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda Hasavyurt bölgesinde IŞİD yanlısı bir grup etkisiz hale getirildi. Silah bırakmayı ve güvenlik güçlerine teslim olmayı reddeden 2 çete üyesi, ortaya çıkan silahlı çatışmada etkisiz hale getirildi" dendi.

Öldürülen çete üyelerinin, geçen yıl 2 polis görevlisinin öldürülmesi dâhil olmak üzere güvenlik güçlerine yönelik çeşitli saldırılarda yer aldıklarının belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Çatışmanın yaşandığı yerde silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Çatışma sırasında 2 FSB ve 1 Rosgvardiya mensubu yaralandı. Sivillerin arasında ölü ya da yaralı yok" ifadelerine yer verildi.