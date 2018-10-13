'ABD’nin Suriye’de beyaz fosfor kullandığı yönünde gelen bilgiler araştırılsın'

© AP Photo / Vadim Ghirda 'ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de beyaz fosfor kullandı'

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin üyesi Frants Klintseviç, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda OPCW'yi ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'de yasaklı beyaz fosfor kullandıkları yönündeki bilgileri bir an önce araştırmaya çağırdı.

Klintseviç, "Elbette ki OPCW'yi sadece SANA ajansının haberine istinaden ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonu Suriye'de beyaz fosfor kullanmakla suçlamaya çağırmıyorum. Bu olayın araştırılması gerekiyor ve örgütün de beklemeksizin bunu yapması lazım" ifadelerini kullandı.

OPCW'nin Suriye'deki olayla ilgili herhangi bir yorum yapmadığına dikkat çeken Klintseviç, şöyle devam etti: "Örgüt dilini yutmuşçasına, adeta ajansın haberi kendisiyle alakalı değilmiş gibi susuyor. ABD ve İngiltere'nin OPCW'nin işini siyasi düzleme çekmede başarılı oldukları anlaşılıyor ve bu örgütün objektif sonuca varacağı yönünde umutlar tükeniyor."

Daha önce Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Hacin kentine düzenledikleri hava saldırısında yasaklı beyaz fosfor maddesini kullandıklarını ileri sürmüştü.