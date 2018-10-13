Rus vekilden, Atlantik’i koruyoruz diyen ABD’li komutana yanıt

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti’nin Atlantik’i Rusya’ya karşı korumaya hazır oldukları açıklamasını değerlendiren Rus vekil Morozov, NATO’nun Rusya’yı ‘militarist ülke’ olarak göstermeye çalıştığını belirtti.

© AFP 2018 / ARMEND NIMANI 'NATO, Atlantik’i korumaya hazır olduğunu göstermek istiyor'

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi üyesi Anton Morozov, RT'ye açıklamasında, "Atlantik rahat olabilir. Kimse kesinlikle onu tehdit etmiyor" dedi.

ABD, Doğu Avrupa'daki varlığını artırma çabasındayken Moskova'nın temel çabasının Ortadoğu'daki teröristlerle mücadele olduğunu kaydeden Rus vekil, "ABD, Rusya'yı dünyayı fethetmeye çalışan militarist ülke olarak göstermeye çalışıyor. Ama gerçekte Moskova tamamen farklı politika yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Orgeneral Scaparrotti, ülkesinin ve müttefiklerinin Atlantik'i korumaya hazır olduğunu Rusya'ya göstermek için USS Harry Truman uçak gemisinin Norveç'teki NATO tatbikatına katılacağını belirtti.