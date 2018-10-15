Jirinovski: Tüm gezegenin hava sahasını kapatabilecek S-700'ümüz var

'ŞİMDİ KORKUYORLAR'
Jirinovski "S-300 ABD'nin ilgisini çekti. Daha önce hiç alakadar olmuyorlardı, ama şimdi korkuyorlar. Çünkü ABD'nin yakın müttefiki İsrail, S-300'lerin yakınında olmasından korkuyor. Bununla sadece İsrail'inki değil, her askeri uçak vurulabilir" dedi.
'TEK BİR UÇAK KALKIŞ YAPAMAZ'
ABD'nin dünyanın en iyi hava savunma sisteminin Rusya'nın elindeki S-300'ler olmasından dolayı korktuğunu belirten Jirinovski "Bizim ayrıca S-400, S-500, S-600 ve S-700'ümüz var. Tüm gezegenin hava sahasını kapatabiliriz, tek bir uçak kalkış yapamaz" ifadesini kullandı.
Jirinovski'nin sözlerinden sonra programda kahkahalar ve alkışlar yükseldi. Programın sunucusu Vladimir Sovolyev de ironik bir dille Jirinovski'yi 'tüm sırları vermeme' konusunda uyardı ve "Yoksa korkunç S-1500'ü de anlatacak" dedi.
İsrail, 15 mürettebatlı İl-20 uçağının Suriye'de düşürülmesine yol açmıştı. Bunun ardından Rusya, Suriye'ye S-300 sistemleri sevkiyatı yapmıştı.
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