Putin, Rus futbolcuların saldırdığı bakanlık görevlilerine devlet nişanı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kokorin ve Mamayev'in bir kafede saldırdığı Rusya Devlet Bilim Merkezi NAMI Genel Müdürü Sergey Gaysin ve Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Otomotiv ve Demiryolu Mühendisliği Dairesi Başkanı Denis Pak'a devlet nişanı verdi. Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesinde kararın gerekçesinin ikilinin yerli araç üretimi alanındaki bir projede verdiği katkılar olduğu belirtildi.
Rusya'nın ünlü futbolcularından Alexander Kokorin ile Pavel Mamaev, bakanlık çalışanına saldırıdan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.— Fotomaç (@fotomac) October 12, 2018
Kokorin ve Mamaev 8 aralık tarihine kadar tutuklu kalacak. pic.twitter.com/fWIaJy5CwF
Karar çerçevesindeGaysin 'Aleksandr Nevskiy Nişanı', Pak ise '2. Dereceden Vatan Hizmeti Nişanı' aldı.
NAMI Putin'in yeni zırhlı limuzini Aurus Senat ve diğer araçların üretiminin gerçekleştirildiği Kortej projesini yürütmüştü.
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