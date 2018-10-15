Putin, Rus futbolcuların saldırdığı bakanlık görevlilerine devlet nişanı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zenit St. Petersburg oyuncusu Aleksandr Kokorin ve Krasnodar forması giyen Pavel Mamayev'in saldırması sonucu isimleri duyulan iki bakanlık görevlisi Denis Pak ve Sergey Gaysin'e devlet nişanı verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kokorin ve Mamayev'in bir kafede saldırdığı Rusya Devlet Bilim Merkezi NAMI Genel Müdürü Sergey Gaysin ve Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Otomotiv ve Demiryolu Mühendisliği Dairesi Başkanı Denis Pak'a devlet nişanı verdi. Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesinde kararın gerekçesinin ikilinin yerli araç üretimi alanındaki bir projede verdiği katkılar olduğu belirtildi.

Rusya'nın ünlü futbolcularından Alexander Kokorin ile Pavel Mamaev, bakanlık çalışanına saldırıdan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kokorin ve Mamaev 8 aralık tarihine kadar tutuklu kalacak. pic.twitter.com/fWIaJy5CwF — Fotomaç (@fotomac) October 12, 2018

​Karar çerçevesindeGaysin 'Aleksandr Nevskiy Nişanı', Pak ise '2. Dereceden Vatan Hizmeti Nişanı' aldı.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Bakanlık görevlilerine saldıran Rus futbolcular Kokorin ile Mamayev'e 2 ay hapis

Kokorin ile Mamayev, geçen günlerde gittikleri bir kafede, Pak ve Gaysin'e saldırmıştı. İkilinin aralık ayındaki duruşmalarına kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

NAMI Putin'in yeni zırhlı limuzini Aurus Senat ve diğer araçların üretiminin gerçekleştirildiği Kortej projesini yürütmüştü.