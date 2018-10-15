Peskov: Trump, Putin'e suikastler hakkında doğrudan suçlama yöneltmedi

CBS'de '60 Dakika' programını sunan Lesley Stahl, konuğu ABD Başkanı Trump'a "Vladimir Putin'in suikastlerde dahil olduğunu kabul ediyor musunuz? Zehirlenmelerde?" sorusunu yöneltmiş ve karşılığında şu yanıtı almıştı: "Muhtemelen, evet. Muhtemelen."

© AP Photo / Jacquelyn Martin Trump'tan CBS sunucusuna: Başkan benim, sen değilsin

Basın toplantısı sırasında Kremlin sözcüsü Peskov'dan Trump'ın sözlerini yorumlaması istendi.

Trump'ın doğrudan suçlama yöneltmediğini söyleyen Peskov, ABD Başkanı'nın sözlerinin gerçek anlamıyla ele alınmaması gerektiği kaydetti.

Peskov, "Trump'ın yorumlarında dilsel özellikler konusunda esnek olmalısınız. Orada başka bir yanıtın olamayacağı aşikar" dedi.

Putin'e birtakım argümanlarla ve kanıtlarla desteklenmiş suçlamalar yöneltmenin imkansız olduğuna dikkat çeken Peskov, Trump'ın sözlerine de böyle yaklaştıklarının altını çizdi.