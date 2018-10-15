Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi’yle ilişkileri kesti

© AFP 2018 / Ozan Köse Fener Rum Patrikhanesi: Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebi kabul edildi

Rusya Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion, "Bu zorunlu bir karardı, ama Kutsal Sinot'umuz başka karar alamazdı, çünkü Fener Rum Patrikhanesi'nin son eylemlerinin mantığı buna yol açıyordu" diye açıkladı.

Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna kilisesine bağımsızlık verme kararından vazgeçmesi umudunu dile getiren Hilarion, "Aklıselimin galip gelmesini umuyoruz. Ama değişiklik olmadığı ve bu yasadışı karar Fener Rum Patrikhanesi için geçerli kaldığı sürece bu kiliseyle iletişim içinde olamayız" ifadelerini kullandı.

Bundan böyle Rus Ortodoksların, Fener Rum Patrikhanesi'ne ait kiliselerdeki ayinlere katılamayacağını belirten Hilarion, Rus piskopos ve rahiplerin Fener Rum Patrikhanesi temsilcileriyle aynı ayinlerde yer alamayacağı bilgisini verdi.

Hilarion, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna kararını kabul etmediğini ve bu karara uymayacağını vurguladı.