Rusya'da, haşhaş yetiştiriciliği önündeki yasağın kaldırılması teklif edildi

Rusya hükümetine haşhaş yetiştiriciliği önündeki yasağın kaldırılmasına ilişkin bir yasa tasarısı sunuldu. Tasarının kabul edilmesi halinde afyon içeren ilaçların yerli üretimine izin verilecek.

Rus basının aktardığına göre, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, hükümete ‘uyuşturucu içeren bitkilerin yetiştiriciliği' önündeki yasağın kaldırılması için bir yasa tasarısı sundu. Tasarıda uyuşturucu ilaç ve psikotrop maddelerin üretimi önündeki yasağın kaldırılması da istendi.

Rusya'daki ilaçlarda kullanılan afyonun tamamı şu an devlet destekli haşhaş yetiştiriciliğinin yapıldığı ülkelerden temin ediliyor. Haşhaş üretimi önündeki yasağın kaldırılması ile Moskova bu alanda ithalata olan bağımlılığını azaltmayı ve ABD'nin yaptırımları nedeniyle oluşabilecek eksikliklerin giderilmesini amaçlıyor.

Taslakta haşhaş üretim prosedürleri, hangi türlerin üretilebileceği ve üretim için nelerin gerektiği belirtiliyor. Tıbbi, bilimsel ve eğitim amaçlı üretimde devlet tekeli de öngörülüyor.