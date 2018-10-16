Rus Ortodokslar Türkiye'de 'dua edemeyecek'

© Sputnik / Alexei Druzhinin Moskova Patrikhanesi: Ukrayna kilisesi kararı, dağılmanın meşrulaştırılmasıdır

Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Departmanı Sekreteri Başpapaz İgor Yakimçuk, Rus basınına yaptığı açıklamada, Fener Rum Patrikhanesi'yle ilişkilerini sonlandıran Rus Ortodoks Kilisesi'nin kararlarına yurtdışındaki turistlerin dikkat etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Rum Ortodoks Kilisesi'ne ait ibadethanelerin bulunduğu popüler ülkeleri de sıralayan Yakimçuk, İstanbul'daki tüm kiliselerin ve Antalya'daki yegane kilisenin bu kategoride yer aldığının altını çizdi.

'RUS ORTODOKS KİLİSESİ TÜRKİYE'DE KİLİSE AÇABİLİR'

© AFP 2018 / Ozan Köse Fener Rum Patrikhanesi: Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebi kabul edildi

Rus din bilimci İgor Zagarin, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Fener Rum Patrikhanesi'nin kararına yanıt olarak Türkiye'nin Ruslar açısından popüler bölgelerinde kiliseler açmaya öncelik verebileceğini kaydetti.

Zagarin, verilecek olası yanıtlar hakkında şu ifadeleri kullandı: "Birkaç seçenek var. Antalya gibi turistlerin en yoğun olduğu merkezlerde Rus Ortodoks Kilisesi ibadethaneleri açma konusu üzerinde duruluyor. Bildiğim kadarıyla bu konunun Türk hükümetiyle ele alınması gerekiyor."