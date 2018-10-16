Şam'a giden Kırımlı heyet: Esad, Kırım'a gelmek istiyor

© AFP 2018 / Wael Hamedan Rus vekil: Esad, çocuklarının geçen yıl Kırım'a gittiğini söyledi

Kırımlı bakan, şirket yetkilileri ve danışmanlardan oluşan bir heyet iki günlük bir ziyaret için dün Şam'a gitti. Heyet bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi.

Gazetecilere konuşan heyet üyelerinden YIEF Kuruluşu Başkanı Andrey Nazarov, Esad'ın bir engel çıkmazsa Nisan 2019'daki Yalta Ekonomi Forumu'na katılmak istediğini ifade etti.

Nazarov "Esad, davet edilmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu, koşullar elverirse geleceğini ifade etti. Ayrıca Kırım'ı ziyaret etmek ve YIEF gibi büyük bir etkinlikte bulunmak istediğini ekledi" dedi.

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Esad'ın İdlib'le ilgili planlarından söz edip etmediği sorusunu yanıtlayan Nazarov ayrıca Esad'ın katılım durumumun Suriye'deki duruma bağlı olduğunu belirttiğini kaydetti ve şunları söyledi: "Esad ‘O zamana kadar her yeri kurtarırsak Yalta forumuna gelmek için bir engelim kalmayacak' dedi. Anladığım kadarıyla bu süre içinde mevcut tüm sorunları çözmek istiyorlar."

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Heyetin Simferepol'den Şam'a yaptığı uçuşla ilgili konuşan Nazarov, görüşmeyle ilgili detayları şöyle aktardı: "İlk kez böyle bir uluslararası uçuş gerçekleştirdik. Suriye'den Kırım'a doğrudan uçuş gerçekleştirilmesi, tatil yapılması yönünde mekanizma geliştirilmesi konusunda konuştuk. Suriye Devlet Başkanı (Beşar Esad) kültürün zenginleştirici bir unsur olduğunu, turizm ve kültürün paralel gelişmesi gerektiğini kaydetti. Kırım'dan ve Rusya'dan Suriye'ye seyahat edilebilmesi için çalışma gerçekleştirmeyi teklif etti. Ayrıca Suriye'de çok fazla iş alanı olduğunu belirtti."

Nazarov, Esad'ın Suriyeli heyetin YIEF'e katılımının sürekli hale getirilmesi gerektiğini de vurguladı.