Riyad'a giden Rus heyeti, Suudi Veliaht Prens Selman'la Suriye'de çözümü ele aldı

14-15 Ekim'de Riyad'da bulunan Rus heyet, Suudi Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'le de görüştü.
'GÜVENİLİR VE UZUN VADELİ SİYASİ ÇÖZÜM'
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki durum kapsamında Suriye'deki gelişmelere ilişkin kapsamlı fikir alışverişi yapıldığını belirten bakanlık, "Suriye'deki terör yuvalarının nihai olarak imha edilmesinin gerekliliği, Suriye krizine güvenilir ve uzun vadeli siyasi çözüm bulunmasının önemi hakkında ortak görüş dile getirildi" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan ve Batı arasındaki geleneksel yakın ilişkiler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'de kaybolması sonrası gerilmişti.
Rus Dışişleri, Riyad temaslarıyla ilgili açıklamasında Kaşıkçı vakasına ilişkin bir atıfta bulunmadı.
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