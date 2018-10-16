Riyad'a giden Rus heyeti, Suudi Veliaht Prens Selman'la Suriye'de çözümü ele aldı

Rusya'dan bir heyet, Riyad'ı ziyaret ederek Suudi Arabistan yönetimiyle Suriye'deki durumu konuştu.

© REUTERS / Yuri Kadobnov Rusya ve Suudi Arabistan'dan OPEC anlaşmasını süresiz uzatma kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Savunma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Riyad'da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la Suriye'yi istişare etti.

14-15 Ekim'de Riyad'da bulunan Rus heyet, Suudi Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'le de görüştü.

'GÜVENİLİR VE UZUN VADELİ SİYASİ ÇÖZÜM'

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki durum kapsamında Suriye'deki gelişmelere ilişkin kapsamlı fikir alışverişi yapıldığını belirten bakanlık, "Suriye'deki terör yuvalarının nihai olarak imha edilmesinin gerekliliği, Suriye krizine güvenilir ve uzun vadeli siyasi çözüm bulunmasının önemi hakkında ortak görüş dile getirildi" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ve Batı arasındaki geleneksel yakın ilişkiler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'de kaybolması sonrası gerilmişti.

Rus Dışişleri, Riyad temaslarıyla ilgili açıklamasında Kaşıkçı vakasına ilişkin bir atıfta bulunmadı.