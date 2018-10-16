Soyuz uzay aracından acil iniş yapan Rus kozmonot: Göğsünüzde kendinizden 7 kat ağır beton bir blok varmış gibi düşünün

Ovçinin, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada mürettebatın fırlatma işlemi sırasında maruz kaldığı G-kuvvetiyle ilgili "Göğsünüzün üzerine kilonuzun 7 katı kadar ağırlıkta beton bir blok koyulmuş gibi düşünün" ifadesini kullandı.
Fırlatma alıştırmaları sırasında daha fazla G-kuvvetine maruz kaldıklarını belirten Ovçinin, arızayı fark edip atladıkları anları da "Gergin olmak için vakit yoktu. Çalışmamız gerekti. Acil iniş hazırlığında gerekli birtakım eylemleri gerçekleştirmek zorundaydık" dedi.
‘UUİ'DEKİ MÜRETTEBAT İÇİN KRİTİK BİR YÜK YOKTU'
Ovçinin, uzay aracında UUİ'deki ekip için kritik önem taşıyan eşyaların olmadığını, yükün kaza sırasında büyük ihtimalle kaybolmuş olabileceğini ifade etti.
Ovçinin "UUİ'deki mürettebatın çalışmalarını olumsuz etkileyecek kritik bir şey yoktu" dedi.
Soyuz uzay aracındaki arızanın nedeni ortaya çıkıncaya kadar UUİ'ye insanlı uçuşların askıya alındığı belirtilmişti. Daha sonra Roscosmos yetkilisi Sergey Krikalev, arıza nedeniyle UUİ'ye Progress kargo uzay aracının fırlatılması işleminin de ertelenebileceğini söylemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)