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18:00 16 Ekim 2018
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    Kozmonot Aleksey Ovçinin ve Astronot Nick Hague

    Soyuz uzay aracından acil iniş yapan Rus kozmonot: Göğsünüzde kendinizden 7 kat ağır beton bir blok varmış gibi düşünün

    © Sputnik / Алексей Филиппов
    Rusya
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    Soyuz uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatıldıktan kısa süre sonra çıkan bir arıza nedeniyle ABD'li astronot Nick Hague ile birlikte acil iniş yapmak zorunda kalan Rus kozmonot Aleksey Ovçinin, uzay aracında maruz kaldıkları G-kuvvetini "Göğsünüze vücut ağırlığınızdan 7 kat ağır beton bir blok koyulmuş gibi düşünün" dedi.

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    © REUTERS / Yuri Gripas
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    Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve ABD'li astronot Nick Hague, Soyuz uzay aracıyla 11 Ekim'de Kazakistan'dan UUİ'ye gönderilirken, roket kısmında çıkan bir arıza nedeniyle paraşütle atlamak zorunda kaldı. İkili, sağ salim tekrar Kazakistan'a iniş yaptı.

    Ovçinin, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada mürettebatın fırlatma işlemi sırasında maruz kaldığı G-kuvvetiyle ilgili "Göğsünüzün üzerine kilonuzun 7 katı kadar ağırlıkta beton bir blok koyulmuş gibi düşünün" ifadesini kullandı.

    Fırlatma alıştırmaları sırasında daha fazla G-kuvvetine maruz kaldıklarını belirten Ovçinin, arızayı fark edip atladıkları anları da "Gergin olmak için vakit yoktu. Çalışmamız gerekti. Acil iniş hazırlığında gerekli birtakım eylemleri gerçekleştirmek zorundaydık" dedi.

    ‘UUİ'DEKİ MÜRETTEBAT İÇİN KRİTİK BİR YÜK YOKTU'

    Ovçinin, uzay aracında UUİ'deki ekip için kritik önem taşıyan eşyaların olmadığını, yükün kaza sırasında büyük ihtimalle kaybolmuş olabileceğini ifade etti.

    Ovçinin "UUİ'deki mürettebatın çalışmalarını olumsuz etkileyecek kritik bir şey yoktu" dedi.

    Soyuz MS-09 uzay aracı
    © Sputnik / Sergey Mamontov
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    Diğer yandan uzay aracındaki görüntülerden mürettebatın çıkan arıza sırasında sarsıldığı, kol ve bacaklarının sağa sola sallandığı görüldü. Videoda Ovçinin'in "Hızlı bir uçuş oldu" dediği de duyuldu.

    Soyuz uzay aracındaki arızanın nedeni ortaya çıkıncaya kadar UUİ'ye insanlı uçuşların askıya alındığı belirtilmişti. Daha sonra Roscosmos yetkilisi Sergey Krikalev, arıza nedeniyle UUİ'ye Progress kargo uzay aracının fırlatılması işleminin de ertelenebileceğini söylemişti.

    Etiketler:
    açıklama, Soyuz, Nick Hague, Aleksey Ovçinin, Rusya
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