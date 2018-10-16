Lavrov: Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmeyi beklemeyiz, kendimiz çıkarız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'da Moskova'yı Avrupa Konseyi'nden ihraç etme isteği varsa, bu keyfi onlara yaşatmayacaklarını ve konseyden kendi iradeleriyle ayrılacaklarını söyledi.

© Sputnik / Valeriy Melnikov Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin: Avrupa Konseyi'nden çıkabiliriz

Euronews'e röportaj veren Lavrov, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın Rusya'nın konseyden çıkarılmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Lavrov, "Avrupa Konseyi'ne evrensel, hukuki, insani bir alan sağladığı varsayımı üzerine katıldık. Rus delegasyonunun haklarını elinden almak için gayrimeşru eylemlerde bulunarak ve tüzüğü ihlal ederek bu alanın değerini düşürenlerin neye yol açacaklarını bildiğinden eminim. Eğer Rusya'yı Avrupa Konseyi'nden çıkarmak istiyorlarsa, onlara bu keyfi yaşatmayız, kendimiz çıkarız" ifadelerini kullandı.

Jagland, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin sonbahar oturumu sırasında, Rusya'nın Haziran 2019'a kadar Avrupa Konseyi bütçesine katkı payı ödemeye başlamaması durumunda, örgütün bakanlık komitesinin bu ülkeyi üye ülkeler listesinden çıkarmak zorunda kalacağını söyledi.

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili pozisyonunu yıl sonuna kadar belirleyeceğine vurgu yaparak şöyle konuşmuştu: "Ocak ayında ya çalışmaya devam etmek için bir yazı göndereceğiz ya da devam etme başvurusunda bulunmayıp başka çözümler bakacağız".

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin de "Bu böyle devam ederse elbette, Avrupa Konseyi'nden çekilmeyi değerlendirebiliriz" açıklamasını yapmıştı.