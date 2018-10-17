Putin: Rus ekonomisi, artan döviz rezervleri sayesinde istikrarını koruyor

Rus ekonomisinin yaptırımlara rağmen istikrarlı olduğunu kaydeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, döviz rezervlerindeki artışın ve petrole olan bağımlılığın azalmasının bunda etkili olduğunu ifade etti.

© Sputnik / Alexei Druzhinin Putin, tarımı Rus ekonomisinin lokomotiflerinden biri olarak niteledi

Putin, Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Ekonomik Bakanı Maksim Oreşkin ve Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'yla bir araya gelerek Rus ekonomisindeki durumu masaya yatırdı.

Toplantıda konuşan Putin, "Finans piyasası istikrarını koruyor. Bu, hükümetin ve Merkez Bankası'nın müşterek faaliyetleri sayesinde mümkün oldu. Döviz rezervlerimiz sene başından beri yüzde 5.7 arttı ve 459 milyar dolar oldu" dedi.

'EKONOMİ BÜYÜYOR'

Ekonominin büyüdüğünün altını çizen Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü: "Genel olarak, Rus ekonomisindeki görüntü pozitif. İlk 8 ayda yüzde 3.1'lik sınai büyüme kaydedildi, imalat yüzde 3.8 arttı".

'İŞSİZLİK REKOR SEVİYEDE DÜŞÜK'

Putin, düşük enflasyon ve işsizlik oranlarına da dikkat çekti.

Putin, "Ağustos'ta işsizlik yüzde 4.6'ya geriledi, bu rekor seviyede düşük bir rakam. Enflasyon da eylülde yüzde 3.4 oldu" diye ekledi.