İstanbul’da 'tutuklu' bulunan geminin Rus mürettebatına olan borcu 75 bin dolara ulaştı

Gemi kaptanı konuyla ilgili şunları söyledi:"Durumda herhangi bir ilerleme yok, gemi tutuklu bulunuyor, mürettebatın morali öncekinden çok daha kötü durumda. Yiyecekle ilgili hiçbir sorun yok, ancak rehine gibiyiz, hiçbir yere gidemiyoruz, para vermiyorlar, vaatlerden başka bir şey yok. Gemi sahibi Aksa Shipping'in 12 kişilik gemi mürettebatına olan toplam maaş borcu 75 bin dolara ulaştı.
Mürettebatın birikmiş dört aylık maaşını alma şansını kaybedeceği korkusuyla gemiden ayrılmadığını belirten kaptan Bagirov, gemi sahibi şirketin tavrını ‘hayvanca" olarak adlandırarak şu ifadeleri kullandı: "Kimse bizi aramıyor, hiçbir şeyi çözemeyen birini bulmuşlar, onunla para hakkında konuşmak bir işe yaramıyor. Karar vericiler ise telefonlarımıza çıkmıyor".
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