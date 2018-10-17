2018 Dünya Kupası’nın Rus ekonomisine katkısı 14 milyar doların üzerinde

Rusya’nın bu yaz ağırladığı FIFA 2018 Dünya Kupası’nın Rus ekonomisine katkısının 952 milyar ruble (yaklaşık 14.5 milyar dolar) olduğu öğrenildi.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Dünya Kupası’nda tribünler futbola, localar anlaşmaya doydu

Rus basınının ‘Rossiya-2018' Organizasyon Komitesi'nin araştırma sonuçlarına dayandırdığı haberlerde bu yaz Rusya'nın çeşitli kentlerinin ev sahipliği yaptığı FIFA 2018 Dünya Kupası'nın Rus ekonomisine yaklaşık 14.5 milyar dolar gelir sağladığı belirtildi.

Turnuvanın ülke ekonomisine yaptığı olumlu etkinin altyapı yatırımlarından, Rusya'ya turist olarak gelen taraftarların yaptığı harcamalardan ve hazırlık çalışmalarıyla ilgili diğer harcamalardan oluştuğunu belirten Organizasyonu Komitesi, "Dünya Kupası 2018'in 2013-2018 gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYİH) kümülatif etkisi 952 milyar ruble olarak değerlendiriliyor ve bu tutar, Rusya'nın yıllık GSYİH'sının yaklaşık yüzde 1'ine eşit" açıklamasında bulundu.

Komitenin raporunda turnuvaya yapılan hazırlıklar sayesinde ayrıca her yıl 315 bin kişilik istihdam sağlandığına, halkın artan gelirlerinin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelirlerinin, özellikle inşaat ve turizm sektörlerine yapılan yatırımlardan dolayı önemli derecede arttığına, ayrıca bütçeye yapılan vergi ödemelerinde de artış olduğuna dikkat çekildi.

Analistlerin verilerine göre 2018 Dünya Kupası için hazırlanan altyapı tesisleri, bundan sonraki 5 yıl içerisinde de ülkenin GSYİH'sına her yıl 150-210 milyar ruble (2.3-3.2 milyar dolar) katkı sağlayacak.

Bu yaz gerçekleşen FIFA 2018 Dünya Kupası'nın kapsamındaki maçlar, Rusya'nın Moskova, St. Petersburg, Kazan, Soçi,, Nijnıy Novgorod, Volgograd, Samara, Rostov-na-Donu, Kaliningrad Yekaterinburg ve Saransk kentlerinde oynanmıştı.