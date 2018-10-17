Kremlin: Putin, İstanbul'daki dörtlü zirveye katılacak

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri arasında İstanbul'da dörtlü bir zirve gerçekleştirilmesi üzerinde anlaşıldığını, zirvenin yakın zamanda gerçekleştirileceğini söylemişti.
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Gazeteciler, Peskov'a Putin'in İstanbul'da yapılacak dörtlü zirveye katılıp katılmayacağını sordu.
Peskov, "Evet, bu yönde bir hazırlık yapılıyor" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de İstanbul'da Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye liderleri arasında dörtlü bir zirve gerçekleştirileceğini ifade etmiş ancak zirve gerçekleşmemişti.
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