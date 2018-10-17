Putin'den Kırım'daki okulda yaşanan patlama hakkında açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın Kerç kentindeki bir okulda yaşanan patlamanın saiklerinin titizlikle araştırıldığını ve bu çalışmanın sonuçları hakkında kamuoyuna bilgi verileceğini söyledi.

© AFP 2018 / SERGEI VENYAVSKY Kırım’da bir okulda patlama: 18 ölü, 47 yaralı

Soçi'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, güvenlik güçlerinin ve istihbarat servislerinin Kerç'teki bir okulda gerçekleşen patlamayla ilgili soruşturma yürüttüğünü ve kamuoyunun soruşturmaların sonucu hakkında bilgilendirileceğini ifade etti.

Putin, "Halihazırda bunun bir saldırı olduğu açık. Bu trajedinin saikleri ve senaryoları titizlikle araştırılıyor. Güvenlik güçlerinin ve istihbarat servislerinin çalışmasının sonucunda kamuoyu bilgilendirilecek" ifadelerini kullandı.

PESKOV: FSB BAŞKANI, PUTİN'E RAPOR VERDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov'un Putin'e Kerç'teki durumla ilgili bir rapor sunduğunu açıkladı.

Putin'in Sisi'yle basının karşısına çıkmadan önce Bortnikov'la konuştuğunu anlatan Peskov, Rus liderin olay hakkındaki son bilgileri aldığını aktardı.

SİSİ TAZİYELERİNİ İLETTİ

Bu arada Sisi, Kerç'teki trajedi nedeniyle Rusya'ya ve Rusya halkına taziyelerini iletti.

Kerç kentindeki bir teknik okulda meydana gelen patlama sonucunda en 18 kişi hayatını kaybetmiş, 47'si yaralanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, olayı 'terör saldırısı' olarak değerlendirdiklerini ve bu çerçevede soruşturma açtıklarını belirtmişti.