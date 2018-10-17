Putin, Sisi'ye Erdoğan'la yaptığı İdlib anlaşması hakkında bilgi verdi

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR 'Türkiye, İdlib'deki bazı terör örgütlerini bölmeyi başardı'

Mısırlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Putin, Mısır heyetine Rusya'nın Suriye'de çözüm için attığı adımları anlattıklarını ifade etti.

'ORTAK ÇALIŞMA YAPILMASI VE ASIL ÖNEMİN İDLİB'E VERİLMESİ KONUSUNDA MUTABIK KALDIK'

"Ortak çalışma yapılması ve asıl önemin İdlib'e verilmesi konusunda mutabık kaldık" diye devam Putin, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde çok sayıda militan bulunduğunu ve bunların komşu ülkelere geçme tehlikesi bulunduğunu ifade ederek bu sorunun çözümü için Türkiye'yle yaptıkları anlaşmanın esası hakkında Mısır heyetine bilgi verdiklerini vurguladı.