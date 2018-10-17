Rus Dışişleri: Moskova yönetimi, Ankara ve Riyad'ın Kaşıkçı soruşturmasında işbirliği yapmasından memnun

Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak faaliyetler yürütmesinin Moskova'da memnuniyetle karşılandığını belirtti.
© REUTERS / Osman Orsal
Zaharova, siyasetçilerin Kaşıkçı vakası hakkındaki açıklamalarını eleştirirken, bu konuyla ilgili siyasi açıklamaların güvenlik güçlerinin olayla ilgili bir karara varmasının ardından yapılmasını istediklerini kaydetti.
'TÜM DÜNYANIN GERÇEKLERİ ÖĞRENMESİNİ İSTİYORUZ'
Zaharova, tüm dünyanın Kaşıkçı vakası hakkındaki gerçekleri öğrenmesini istediklerini sözlerine ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)