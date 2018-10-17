Rus Dışişleri: Moskova yönetimi, Ankara ve Riyad'ın Kaşıkçı soruşturmasında işbirliği yapmasından memnun

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova yönetiminin Ankara ve Riyad'ın kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki soruşturmada işbirliği yapmasından memnun olduğunu ifade etti.

© REUTERS / Osman Orsal Kaşıkçı soruşturması: Polis başkonsolosluk konutunda arama yapıyor

Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak faaliyetler yürütmesinin Moskova'da memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Zaharova, siyasetçilerin Kaşıkçı vakası hakkındaki açıklamalarını eleştirirken, bu konuyla ilgili siyasi açıklamaların güvenlik güçlerinin olayla ilgili bir karara varmasının ardından yapılmasını istediklerini kaydetti.

'TÜM DÜNYANIN GERÇEKLERİ ÖĞRENMESİNİ İSTİYORUZ'

Zaharova, tüm dünyanın Kaşıkçı vakası hakkındaki gerçekleri öğrenmesini istediklerini sözlerine ekledi.