Nebenzya: Rusya, Beyaz Miğferler'in Suriye'den en erken süreçte çıkarılmasını istiyor

Konuya ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bugünkü oturumunda konuşan Nebenzya, "Beyaz Miğferler bölge ülkeleri için bir tehdittir. Ayrıca, onları mümkün olduğunca kısa sürede evlerine götürmenizi istiyoruz, hepsini" ifadelerini kullandı.

Söz konusu oturumda konuşan Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ise, BMGK'ya ABD öncülüğündeki koalisyonun işlediği suçlar ve Suriye'deki yasadışı varlığı konusunda soruşturma başlatılması talebinde bulundu.

Şam ve Moskova, Beyaz Miğferler grubu ve bölgedeki militanları, kamuoyunun görüşlerini etkilemek ve Suriye'ye yönelik yabancı müdahaleyi meşrulaştırmak amacıyla kimyasal silah kullanımını da içeren birden çok provokasyon tertiplemekle suçlamıştı.

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