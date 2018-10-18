Kırım Başbakan Yardımcısı Moskova'da gözaltına alındı

Kırım Hükümeti’nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Kırım lideri Sergey Aksenov, Kırım Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Vitaliy Nahlupin’in Moskova'da gözaltına alındığını bildirdi.

Bazı yetkililer ve kurumlara yönelik başlatılan soruşturmanın devam ettiğini Facebook sayfasından duyuran Aksenov, "Kırım Cumhuriyeti Rekabet Kurumu ve Yol Yönetimi Komiteleri, Kırım Karayolları Dairesi, Kırımenergo ve Kırımgazseti soruşturma kamsamına alınan kurumlardır" diye yazdı.

Yerel makamların soruşturmaya gerekli yardımı yaptığını, belge ve bilgi sağladığını belirten Kırım lideri ""Hiç kimse dokunulmaz değil ve olmayacak. Suç işleyenler veya yasaları ihlal etmeye niyetli kimseler şunu bilmelidirler: Ceza kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Nahlupin, 1966 yılında Donetsk bölgesine bağlı Makeyevka kentinde doğdu. Gorky Donetsk Devlet Tıp Enstitüsü Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu.

Nahlupin 2014'ten 2016'nın Ocak ayına kadar ekonomi, mali ve vergi politikalarından sorumlu Kırım Devlet Konseyi Komitesinin başkanlığını yaptı. Daha sonra Kırım Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığına atandı. Görev süresi, Aksenov'la aynı zamanda 2019 yılında sona eriyor.

Nahlupin hükümette, Bölgenin gelişimi için federal hedef programının uygulanmasını yönetti. Başbakan Yardımcısı Vladimir Serov'un Mart ayındaki istifasından sonra, Aksenov tarafından başbakan yardımcılığına getirildi.