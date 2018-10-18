Kırım’daki saldırıda ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Kırım’ın Kerç kentindeki bir teknik okulda silahlı ve el yapımı patlayıcının kullanıldığı saldırıda ölenlerin sayısının 20’ye yükseldiğini, ölenlerin 15’inin öğrenci olduğunu ifade etti.

© REUTERS / Pavel Golovkin Putin'den Kırım açıklaması: Bunun bir saldırı olduğu açık

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Kerç'teki okul saldırısıyla ilgili bilgi verdi. Skvortsova, silahlı ve patlayıcı kullanılarak yapılan saldırıda ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini bildirdi. Skvortsova'ya göre, 15 öğrenci, 5 okul çalışanı hayatını kaybetti. Ölen öğrencilerden 11'i reşit değildi. Toplam yaralı sayısı ise 50. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır, 7'sinin durumu çok ağır, 34'ünün durumu da orta derecede. Komadaki yaralıların durumu stabil hale geldi, bilinçleri yerine gelmeye ve kendi başlarına nefes almaya başladılar. Tüm ölü ve yaralıların kimliği tespit edildi.

Skvortsova, ölenlerin büyük kısmının vurulduğunu, yaralıların çoğunun da patlamadan dolayı yara aldığını ifade etti.

Doktorlar, yaralıların vücudunda çok sayıda şarapnel parçası tespit etti. Yaralıların büyük bölümü, vücutlarının alt kısmından zarar gördü.

Kerç'teki teknik okul ölenlerin bulunduğu 19 kişilik bir liste yayınladı, listede saldırgan öğrencinin ismi yer almadı.

NE OLMUŞTU?

© AFP 2018 / SERGEI VENYAVSKY Kırım’da bir okulda patlama: 19 ölü, 47 yaralı

Kerç'teki bir teknik okulda 18 yaşındaki öğrenci Vladislav Roslyakov silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan ayrıca olayda bilinmeyen el yapımı bir patlayıcı kullandı, saldırıdan sonra da intihar etti.

Olayın ardından ‘terör saldırısı' olarak soruşturma başlatıldı, ancak soruşturma daha sonra iki veya daha fazla kişiye karşı cinayet suçu soruşturmasına dönüştürüldü.

Saldırının nedenleri ise henüz bilinmiyor. Kommersant gazetesine göre, olayın nedenleri St. Petersburg'daki terör saldırısı ile Kemerovo'daki AVM yangınını soruşturan Tümgeneral Sergey Golkin başkanlığında bir ekip tarafından araştırılacak.

Kerç, Kırım'ın doğusunda Kerç Körfezi kıyılarındaki bir kent. Saldırının ardından Kırım Başbakanı Sergey Aksenov tarafından 3 günlük yas ilan edildi.