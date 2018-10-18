Lavrov: İdlib'deki ağır silahlar çıkartılıyor, Türkiye muhalifleri işbirliğine ikna ediyor

RT Fransa, Paris Match ve Le Figaro gazetelerine konuşan Lavrov "Soçi anlaşmaları uygulanıyor. İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge oluşturuluyor, ağır silahlar bölgeden çıkartılıyor" dedi.

Lavrov ayrıca "Türkiye tarafı muhaliflerle aktif bir şekilde çalışıyor, onları işbirliğine ikna ediyor. Böyle bir işbirliği mevcut. Bu konuda dikkatli olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de yaptıkları görüşmede Suriye'de teröristlerin son mukavemet noktası İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması konusunda anlaşmıştı.