Putin: Rus ordusu önümüzdeki aylarda hipersonik Avangard füze sistemine sahip olacak

© Sputnik / Igor Ageyenko Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Putin'in talimatıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi

Valday Tartışma Kulübü'nün genel oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avangard adlı hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sisteminin önümüzdeki aylarda Rus ordusunun envanterine geçeceğini belirtti.

"Avangard sistemi önümüzdeki aylarda orduya teslim edilecek" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alandaki tüm rakiplerimizi sollamış olmamız, açıkça görülen bir gerçek ve meslektaşlarımız da bunun bilincinde. Şimdilik hiç kimsenin elinde hassas hipersonik silah yok. Bazıları bu silahı 1.5-2 yıl sonra test etmeyi planlıyor. Bizdeyse (bu silah) artık hizmete girmiş durumda."