Putin: İran'ın Suriye'den çekilmesini isteyenler garanti vermeli

Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir soru üzerine şunları söyledi:

"İran'ı Suriye topraklarından çekilmeye ikna etmek bizim işimiz değil. Hem Suriye hem de İran, bağımsız ülkeler. Doğal olarak ilişkilerinin nasıl olacağına kendileri karar vermeliler."

Rusya'nın her iki ülkeyle de 'ciddi ve derin ilişkilerinin olduğunu' belirten Putin, İran güçlerinin Suriye'den tamamen çekilmesininse ayrı bir konu olduğunu kaydetti.

"Buna; İran, Suriye ve İran, ABD arasındaki diyalog ile karar verilmeli. Rusya da bu diyaloğa katılmaya hazır" diye devam eden Putin, İran'ın Suriye'den çekilmesini isteyenlerin, Suriye'nin iç işlerine karışmayacaklarının garantisini vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı, "Nitekim İranlı partnerlerimizle diyalog kurarak silahların İsrail sınırından, Golan Tepeleri'nden çekilmesi gibi bazı sorunlara çözüm bulduk" hatırlatmasını yaptı.