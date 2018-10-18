Putin: Kaşıkçı'nın başına gelenlerden ABD sorumlu

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı vakası nedeniyle Suudi Arabistan'la ilişkileri bozmadan önce konuyla ilgili soruşturmanın sonuçlarını beklemeleri gerektiğini ifade eden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Kaşıkçı'nın başına gelenlerle ilgili önemli bir sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Putin, Soçi'deki Valday Tartışma Kulübü'nde yaptığı konuşmada Kaşıkçı konusuna da değindi.

Rusya'nın Suudi Arabistan'la ilişkilerini bozması için henüz bir gerekçe bulunmadığını belirten Putin, "Kaşıkçı'ya tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Suudi gazeteciye ne olduğunu bilmiyorken neden Riyad'la ilişkilerimizi bozalım ki? Soruşturmanın sonuçlarını beklemeliyiz" dedi.

'ÖLDÜRÜLDÜYSE, UMARIM KANIT SUNULUR'

Rus lider, "Eğer birileri Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü düşünüyorsa, o halde bununla ilgili kanıt sunulmasını umuyorum. Biz de kararlarımızı buna göre alacağız" diye ekledi.

'SORUMLULUK ABD'NİN'

© Sputnik / Ilya Pitalev Putin: Rus ordusu önümüzdeki aylarda hipersonik Avangard füze sistemine sahip olacak

Bu arada Putin, Kaşıkçı'nın akıbetinin sorumluluğunu ABD'ye yükledi.

Kaşıkçı'nın ABD'de yaşadığına dikkat çeken Putin, "O, Rusya'da değil, ABD'de yaşıyordu. Dolayısıyla ABD, Kaşıkçı'nın başına gelenler konusunda önemli bir sorumluluk taşıyor" diye konuştu.'ASILSIZ İDDİALARLA RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAYANLAR,

'ASILSIZ İDDİALARLA RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAYANLAR, GAZETECİ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ ÜLKEYE YAPTIRIM UYGULAMIYOR'

Putin, Kaşıkçı vakası çerçevesinde Rusya'ya çifte standart uygulandığını da ifade etti.

Putin, "Zaman zaman uydurulmuş gerekçelerle Rusya'ya yönelik birtakım adımlar atılıyor hatta yaptırımlar uygulanıyor. Hiçbir kanıt sunulmadan kimyasal silah kullandığımız iddia ediliyor. Biz kimyasal silahlarımızı imha etmemize rağmen ABD bu konuda hiçbir sorumluluk almıyor. Rusya'ya ilişkin hiçbir kanıt yok ancak birtakım adımlar atılıyor. İstanbul'da cinayet yaşandığı söylenmesine rağmen herhangi bir adım atılmıyor. Benzer tür sorunlar için ortak yaklaşımlar geliştirilmeli" ifadelerini kullandı.