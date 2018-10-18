Putin Rusya'ya yönelik olası nükleer saldırıyı yorumladı: Biz cennetlik olacağız, onlarsa yalnızca ölecek

Rus lider Vladimir Putin, Rusya'ya yönelik olası bir nükleer saldırıda Moskova'nın yanıt vereceğini ve böyle bir gelişmede saldırıya uğrayanların şehit olarak cennetlik olacaklarını, saldırganlarınsa basit bir şekilde öleceklerini söyledi.

© Sputnik / Igor Ageyenko Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Putin'in talimatıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi

Valday Tartışma Kulübü'nün genel oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya yönelik olası nükleer saldırı durumunda neler olabileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

'RUSYA'NIN NÜKLEER SİLAHLAR KONSEPTİNDE ÖNLEYİCİ SALDIRI YOK'

Rusya lideri Putin, Rusya'nın ancak potansiyel saldırganın kendisine saldırdığından emin olduğunda nükleer silah kullanmaya hazır olacağını, Rusya'nın nükleer silahlar konseptinde önleyici saldırının bulunmadığını söyledi.

Putin, "Bizim nükleer silah kullanma konseptimizde önleyici saldırı siye bir şey yok. Bizim konseptimiz, karşı tarafın saldırısına yanıt vermek" diye konuştu.

Bunun, ‘Rusya'nın ancak potansiyel saldırganın kendisine saldırdığından emin olduğu zaman nükleer silah kullanmaya hazır olacağı ve kullanacağı' anlamına geldiğini vurgulayan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Moskova'nın nükleer doktrininin özünde ‘yanıt olarak karşı saldırı' kavramı yer alıyor, saldırganlar intikamın kaçınılmaz olduğunu ve her ne olursa olsun imha edileceğini bilmeli. Biz bir saldırının kurbanları olarak, şehit olarak cennete gideceğiz, onlarsa basit bir şekilde ölecek, çünkü pişman bile olamayacaklar."