Rus muhalif radyodan Peskov’a Türkçe doğum günü mesajı

Venediktov, Instagram hesabından yayınladığı mesajda, Türkçe ‘Mutlu yıllar!' yazdı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Ekim Çarşamba günü 51. yaş gününü kutladı.
Rusya’nın önde gelen muhalif radyosu Ekho Moskvy’nin genel yayın yönetmeni Aleksey Venediktov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un doğum gününü Türkçe mesajla kutladı.
Venediktov, Instagram hesabından yayınladığı mesajda, Türkçe ‘Mutlu yıllar!' yazdı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Ekim Çarşamba günü 51. yaş gününü kutladı.
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