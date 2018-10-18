Putin’den Ukrayna’ya ‘Saakaşvili’nin hatasını tekrarlamayın’ uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki mevcut yönetimin, Gürcistan’ın topraklarını kaybetmesine neden olan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin izinden yürüdüğünü belirtti.

Valday Tartışma Kulübü'nün genel oturumunda, bir dinleyicinin Ukrayna'daki durumla ilgili sorusuna yanıt veren Putin, "Mevcut Ukrayna yönetiminin şimdi yaptığıyla sadece durumu çıkmaza sokmuyor, aynı zamanda devlet karşıtı ve halk karşıtı politika yürütüyorlar, tıpkı bir zamanlar Saakaşvili'nin Güney Osetya'ya saldırarak Gürcistan'da hayata geçirmeye çalıştığı politika gibi" dedi.

Putin, "Bu suç eylemler sonucu Gürcistan büyük topraklar kaybetti. Bu, Saakaşvili'nin eylemlerinin, onun çalışmalarının sonucudur" diye ekledi.

Rus lider, "Mevcut Ukrayna yönetiminin de onun izinden yürümesi çok üzücü olur. Umarım bu olmaz" diye kaydetti.