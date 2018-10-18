Putin: Üzerime yüklenen küresel barış sorumluluğundan korkmuyorum

Soçi'deki Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Putin'e küresel barıştan sorumlu kişilerden biri olmasının kendisini korkutup korkutmadığı soruldu.

"Hayır" yanıtını veren Putin, "Herhangi bir karar aldığınızda, seçim yaptığınızda, şahsınıza yönelik olumsuz sonuçlarını düşünmeden hareket etmeli ve yaptığınız işin ilgili kişiler üzerindeki olumlu sonuçları düşünmelisiniz" dedi.

'KORKU ÖZ KORUMA GÜDÜSÜNÜN DİĞER YÜZÜDÜR'

Putin, korkunun öz koruma güdüsünün diğer yüzü olduğunu kaydetti.

Öz koruma güdüsünün herkeste bulunduğunu ve korkunun içinde de bu duygunun görüldüğünü söyleyen Rus lider, bunun olası tehdide yönelik bir tepki yöntemi olduğunun altını çizdi.

Üniversiteden sonra güvenlik güçlerinde çalışmaya başladığında kendilerine bunu öğrettiklerini anlatan Putin, "Eğer herhangi bir işi üstlendiysen, bunun neyle bağlantılı olduğunu önceden anlamalısın. Dikkatli, sorumlu bir şekilde hareket etmelisin. Tüm riskleri değerlendirmelisin. Ancak artık öz korumayı düşünmemelisin" diye konuştu.