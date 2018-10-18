Rus medyası: Kerç saldırganı 3 yıl boyunca silah ve bomba araştırması yapmış

Kırım'ın Kerç kentindeki bir teknik okulda bombalı saldırı düzenleyen Vladislav Roslyakov’un 3 yıl boyunca silah ve bomba araştırması yaptığı belirtildi.

© Sputnik / Maksim Bogodvid Rusya’da Kerç saldırısında ölenler anılıyor 8

Rus medyasına konuşan bir kaynak, kapalı bir hayat tarzına sahip Roslyakov'un arkadaşı ve sevgilisinin olmadığını söyledi. Uzmanlar, bu durumun ruhsal bir bozukluğun göstergesi olduğunu söylüyor. Öğrenci, okuduğu okula saldırıyı tek başına planladı ve gerçekleştirdi.

Kaynak, "Roslyakov'un bilgisayarı, gencin 3 yıl önce ateşli silahları, daha sonra da üretim yolları dahil patlayıcıları araştırmaya başladığını gösteriyor" dedi.

Kaynak, Roslyakov'un başta silah oyunları olmak üzere bilgisayar oyunlarını sevdiğini, ancak buna diğer gençlerden daha fazla zaman harcamadığını da sözlerine ekledi.

Soruşturma yürüten yetkililer, Roslyakov'un çocukluğundan beri kendi haline bırakıldığını tespit etti. Anne ve babası ayrıldıktan sonra babasıyla nadiren görüştüğü, annesinin de zamanının büyük kısmını da hemşire çalıştığı hastanede geçirdiği ifade edildi.

Öğrencinin anneannesi, Vladislav'ın zamanla içine kapandığını ve bilgisayarın tek hobisi haline geldiğini anlattı. Genç, saldırıdan bir ay önce anneannesinin elindeki tüm fotoğraflarını aldı.

Daha önce Roslyakov'un bu saldırıyı gerçekleştirmesine başka kişilerin yardımcı olduğu tahmin ediliyordu.