Putin: Ortadoğu’daki tüm sorunların temeli Filistin-İsrail çatışması

Filistin-İsrail sorununun Ortadoğu’daki tüm sorunların temeli olduğuna dikkat çeken Rus lider Putin, bu konunun çözüme kavuştutulması için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

© REUTERS / Khamenei.ir/ Handout via REUTERS Putin: İran'ın Suriye'den çekilmesini isteyenler garanti vermeli

Valday Tartışma Kulübü'nün genel oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin-İsrail sorununa dikkat çekerek, bu konunun çözümü için her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

Putin, "Bildiğiniz üzere, Ortadoğu'nun tüm sorunlarının temelinde Filistin-İsrail sorununun çözüm faktörü yer alıyor. Ortadoğu'ya bakıldığında sonuçta şöyle ya da böyle hepimiz bu sorunla karşılaşıyor olacağız. Bu nedenle söz konusu sorunun çözüme kavuşturulması, İsrail'le Filistin arasında doğrudan temasların olması, onlarca yıldır devam eden bu krizin çözümüne yönelik çok taraflı çabaların yeniden başlaması için her şey yapılmalı" diye konuştu.