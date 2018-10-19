Putin: Koskoca toprakları olan Rusya’nın kimsenin bir şeyine ihtiyacı yok, Kırım bizimdir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın kocaman toprakları olduğunu, kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı olmadığını ve Kırım’ın Rusya toprağını olduğunu ifade etti. Rus lider, Kırım konusunda kendisi ile tartışacakların argümanların yetersiz kalacağını, BM belgelerinde de halkların kendi kaderlerini belirleyebileceğinin yazılı olduğunu kaydetti.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Zaharova: Kırım'a yönelik uluslararası enformasyon ablukası yıkıldı

Soçi'deki Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Putin "Hiçbir yere gittiğimiz yok, kocaman topraklarımız var, kimsenin bir şeyine ihtiyacımız da yok. Doğal olarak bağımsızlığımıza, egemenliğimize değer veriyoruz. Bu her zaman böyleydi, ülkemizin tarihi boyunca böyle oldu. Bu bizim halkımızın kanında var" dedi.

‘KIRIM KONUSUNDA BENİMLE TARTIŞACAKLARIN ARGÜMANLARI ÇIKMAZA GİRECEKTİR'

Bu sözlerin ardından Putin'e moderatör tarafından ‘Ya Kırım?' sorusu yöneltildi.

Putin ise şu yanıtı verdi: "Kırım bizimdir. Neden mi? Bizim gelip bir şeyi aldığımızdan dolayı böyle değil. Burada benimle tartışacakların argümanları hemen çıkmaza girecektir. Demokrasi halkın referandumlar, seçimler sayesinde yetki sahibi olmasıdır. Kırım'da insanlar referanduma gitti, oy kullandılar: ‘Bağımsız olmak istiyoruz, Rusya'ya bağlanmak istiyoruz' dediler. Yüzüncü kez hatırlatayım: Kosova'da referandum yapılmadı. Sadece parlamento bağımsızlık için oy kullandı. Yugoslavya'yı parçalamak isteyenler de ‘Tanrıya şükür, bunu kabul ediyoruz' dediler. Kırım konusunda ise mutabık değiller. Öyleyse gelin tartışalım."

Putin, BM belgelerine bakılması ve halkların kendi kaderlerini belirleyebileceği ile ilgili bölümü incelemeyi teklif etti. Rus lider "Sonsuza kadar tartışabiliriz, ancak bölgedeki insanların iradesinden yola çıkacağız" dedi.