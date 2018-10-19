Putin: Koskoca toprakları olan Rusya’nın kimsenin bir şeyine ihtiyacı yok, Kırım bizimdir

‘KIRIM KONUSUNDA BENİMLE TARTIŞACAKLARIN ARGÜMANLARI ÇIKMAZA GİRECEKTİR'
Bu sözlerin ardından Putin'e moderatör tarafından ‘Ya Kırım?' sorusu yöneltildi.
Putin ise şu yanıtı verdi: "Kırım bizimdir. Neden mi? Bizim gelip bir şeyi aldığımızdan dolayı böyle değil. Burada benimle tartışacakların argümanları hemen çıkmaza girecektir. Demokrasi halkın referandumlar, seçimler sayesinde yetki sahibi olmasıdır. Kırım'da insanlar referanduma gitti, oy kullandılar: ‘Bağımsız olmak istiyoruz, Rusya'ya bağlanmak istiyoruz' dediler. Yüzüncü kez hatırlatayım: Kosova'da referandum yapılmadı. Sadece parlamento bağımsızlık için oy kullandı. Yugoslavya'yı parçalamak isteyenler de ‘Tanrıya şükür, bunu kabul ediyoruz' dediler. Kırım konusunda ise mutabık değiller. Öyleyse gelin tartışalım."
Putin, BM belgelerine bakılması ve halkların kendi kaderlerini belirleyebileceği ile ilgili bölümü incelemeyi teklif etti. Rus lider "Sonsuza kadar tartışabiliriz, ancak bölgedeki insanların iradesinden yola çıkacağız" dedi.
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