Putin: Kırım’daki trajedi, internet ve sosyal medya üzerinden oluşan küreselleşmenin bir sonucu

Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Putin, Kerç'teki bir teknik okulda bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen ve 20 kişinin ölümü, 50 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyla ilgili konuştu.

Putin "Her ne kadar tuhaf gelse de dünkü trajedi, küreselleşmenin bir sonucu. Sosyal medyada, internette birçok topluluğun kurulduğunu görüyoruz" dedi.

Her şeyin ABD'deki okullarda gerçekleşen trajik olaylarla başladığını kaydeden Putin "Psikolojisi düzgün olmayan genç insanlar kendilerine sahte kahramanlar buluyorlar. Yani sadece Rusya'da değil tüm dünyadaki insanlar, değişen koşullara kötü reaksiyon gösteriyor. Bu da bizim gençler için gerekli, ilgi çekici ve faydalı içerikleri üretmediğimizi gösteriyor. Onlar da bu sahte kahramanlıkları benimsiyorlar. Bunun sonucunda da dünkü gibi trajediler yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Kerç'te bir öğrenci okuduğu okulda silahlı ve patlayıcılı saldırı gerçekleştirdi. Nedeni bilinmeyen saldırıda 20 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.