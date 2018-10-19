Kremlin: Rusya-Türkiye-İran formatı etkili olduğu kanıtlandı

Perviy Kanal’a konuk olan Peskov, “Rusya, Türkiye ve İran formatı etkili olduğunu kanıtladı ve kanıtlamaya devam ediyor. Bu formattaki çalışmalar sürüyor” dedi.

Kaybolan Suudi muhalif gazeteci Kaşıkçı olayındaki gelişmeleri değerlendiren Peskov, Rusya’nın bu olaya karışmaması gerektiğini savunarak, “Soruşturmanın sonuçlarını beklemeliyiz” dedi.

Kremlin Sözcüsü ayrıca ABD’de yapılacak ara seçimlerde yine Rus-Amerikan ilişkilerinin kurban edileceği tahmininde bulundu. Peskov şu ifadeleri kullandı: “Rusya ve Rus-Amerikan ilişkilerini iç politika sunağında kurban edilmesi ABD’de ulusal eğlence haline gelmiştir. Önümüzdeki ara seçimlerde de aynısı olacak. Bu konuda hiç şüphemiz yok. Görünüşe bakılırsa şimdi gerilim tırmanacak. Bu kolayca tahmin edilebiliyor”.