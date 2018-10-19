Peskov: Kaşıkçı’nın kaybolması olayına dahil olma gereği duymuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması konusuna dahil olmak istemediğini, Moskova’nın bu konunun hukuka dayalı biçimde çözülmesini umduğunu kaydetti. Peskov, Türkiye’nin hem Rusya hem de ABD için önemli bir ülke olduğunu ifade etti.

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Pervıy Kanal'da konuşan Peskov, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili konuştu.

Peskov "Bizim Suudi gazeteciyle ilgili konuya bir şekilde müdahil olmamız, ele almamız ya da konuşmamız gerektiğini düşünmüyorum. Türk soruşturma kuruluşları, Suudi diplomatlar arasında işbirliği yapılıyor, bu da elbette bizi memnun ediyor. Konunun asılsız suçlamalar olmadan, hukuki zemine dayalı bir şekilde çözülmesini umuyoruz" dedi.

‘TÜRKİYE, ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE'

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Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Peskov "Türkiye çok önemli bir ülke. Etrafımızda olup biten birçok süreçte önemli rol oynayan bölgesel bir güç. Öncelikle Suriye'deki durumun normalleştirilmesi ve krizin siyasi yolla çözülmesi konusunda bizim partnerimiz. Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasındaki üçlü format etkinliğini kanıtladı, kanıtlamaya da devam ediyor. Bu formattaki çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

‘ABD, TÜRKİYE İLE TEMAS ARAYIŞINDA'

Peskov, Türkiye'nin sadece Rusya için değil, ABD için de önemli bir ülke olduğunu, Washington'ın hâlâ Türk meslektaşlarıyla temas arayışında olduğunu vurguladı.

Peskov'a göre, ABD'nin Türkiye ile temas arayışında olmasının nedeni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin bağımsızlığında ısrarcı ülkeler arasına girdiğini kaydetti.

Peskov "Türkiye, politika, ticaret ve ekonomi gibi uluslararası konularda tek veya belirli ülkelerin hakimiyet kurma girişimlerine karşı olduğunu gizlemeyen ülkeler arasına girdi. Türkiye ayrıca bağımsız olduğunu birden fazla kez gösterdi" dedi.