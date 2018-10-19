Putin Valday Tartışma Kulübü’nde: Toplantıyı bitirelim, hokey oynamak istiyorum

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Putin Soçi'de hokey oynadı, 5 gol attı 8

Spor tutkusuyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de hokey oynamak için Valday Tartışma Kulübü'nün 15. toplantısını bitirmek istedi.

Putin "Toplantıyı bitirmek istiyorum, çünkü Özbekistan'a uçmadan önce buz hokeyi oynamak istiyorum" dedi.

7 Ekim'de 66 yaşına basan Putin, bir hokey tutkunu ve sıklıkla Olimpiyat şampiyonları Vysaçeslav Fetisov, Aleksey Kasatonov ve Valeri Kamenskiy gibi bu sporun kıdemli isimleri ile maç yapıyor.

Putin, Soçi'deki Gece Hokey Ligi (NHL) yıldızlar takımıyla oynadığı maçta rakip takıma yedi gol atmıştı.