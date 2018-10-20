Rusya: ABD'nin Rus vatandaşına yönelik 'seçime müdahale' suçlamaları asılsız

ABD'deki Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Washington'ın bir Rus vatandaşına yönelik ABD'deki seçime müdahale suçlamasının asılsız olduğu belirtildi.

ABD'deki Rusya Büyükelçiliği, Rus vatandaşı Yelena Husyanova'ya yönelik ABD'de 6 Kasım'da yapılacak olan Kongre ara seçimlerine müdahale etme teşebbüsleri organize etme suçlamasının asılsız olduğunu duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Siber güvenliğe dair konularda yapıcı bir işbirliğine hazır olmamıza ve bunun ülkemiz tarafından birçok kez ifade edilmiş olmasına rağmen Washington'daki bazı siyasetçi ve bürokratlar hiçbir kanıt olmaksızın asılsız suçlamalarda bulunmayı tercih ediyor."

ABD yaptırım mekanizmalarının işlevliliği için yeni dayanaklara ihtiyaç duyduğu için bu gibi iddiaların ortaya sürüldüğünü belirten Büyükelçilik, gelecek ara seçimlerin de Rusya'ya yönelik yeni saldırılara gerekçe gösterilebileceğinin beklendiğine işaret etti.

ABD Adalet Bakanlığı, Yelena Husyanova adlı Rusya vatandaşı bir kadını, ABD'de 6 Kasım'da yapılacak olan Kongre ara seçimlerine müdahale etme teşebbüsleri organize etmekle suçlamıştı.