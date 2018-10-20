Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD’li mevkidaşı Mattis'le ilk kez bir araya geldi

Singapur'da düzenlenen 5. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Diyalog Ortakları Savunma Bakanları Zirvesi, Rusya ve ABD Savunma Bakanları Sergey Şoygu ve James Mattis'i ilk kez buluşturdu.

© REUTERS / Mike Segar Trump: Sanırım Mattis biraz 'Demokrat'

Rusya ve ABD Savunma Bakanları, zirveden önce toplantı salonu girişinde el sıkıştı. Sergey Şoygu'ya Kerç'te yaşanan trajediden dolayı başsağlığı dileyen James Mattis, ABD'de buna benzer olayların sıklıkla yaşandığını ve bu yüzden Rusların duygularını iyi anladıklarını ifade etti.

ABD'li mevkidaşına teşekkür eden Rusya Savunma Bakanı, bu tür olayların dünyada artık sıkça meydana geldiğini ve bu trajedilerin yaşanmaması için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

Şoygu, toplantı başlamadan önce Çin ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla da kısa bir görüşme yaptı.