Yeni seçim müdahalesi suçlamasına Rus Dışişleri’nden yanıt: ABD, sert direnişle karşılaşacak

ABD’de gelecek ay düzenlenecek Kongre seçimlerinin sonuçlarını etkilemek için hazırlandığı iddia edilen komploda yine bir Rus vatandaşının rol oynamakla suçlanmasına, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yanıt verdi.

Kasımdaki ABD Kongresi seçimlerinin sonuçlarını değiştirmek için Rusya devleti tarafından hazırlandığı iddia edilen komploda 44 yaşındaki Rus vatandaşı Elena Alekseyevna Husyanova’nın kilit bir finansal rol oynamakla suçlanmasına ilişkin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'dan açıklama geldi.

Ryabkov, Washington’ın, Moskova’ya yeni yaptırımlar uygulayabilmek için bahane uydurduğunu söyledi.

'ABD’nin, bir Rus vatandaşını daha Amerikan seçmenleri etkileme girişiminde bulunmakla suçlayarak, hem kendi halkını hem de dünya toplumunu Rus hacker ve bloger hikayeleriyle korkutmaya devam ettiğini' dile getiren Ryabkov,“Washington, ülkemize karşı o kötü şöhretli yaptırımlarını bir defa daha kullanmak için bahane yaratıyor” diyerek ekledi:

“ABD yönetimi belli ki kendi imkanlarını gözünde büyütüyor. Rusya’ya karşı düşmanlık gösterip tüm dünyaya horgören bakışlarla bakan ABD, bu yüzden giderek daha sert bir direnişle karşılaşacak.”