'Rus heyeti Esad’la Suriye’deki durumu ve terörle mücadeleyi görüştü'

'TÜM KONULAR SOMUT ŞEKİLDE ELE ALINDI'
Açıklamada şöyle denildi:
"Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuların tümü somut bir şekilde ele alındı. Terörist varlığının sonuna kadar yok edilmesi ve tüm Suriyelilerin çıkarları doğrultusunda uzun vadeli siyasi çözüme doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemeye olan kararlı bağlılık teyit edildi."
Öncesinde Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Esad'ın Rus yetkililerle Suriye'deki durum, çözüm süreci, anayasa komitesinin kurulması ve sığınmacıların eve dönüşüyle ilgili konuları istişare ettiği belirtilmişti.
Rus heyet, Şam ziyareti öncesinde, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ı turlayıp muhataplarıyla Ortadoğu'daki durumu ve Suriye'deki gelişmeleri ele almıştı.
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