'Rus heyeti Esad’la Suriye’deki durumu ve terörle mücadeleyi görüştü'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Şam'ı ziyaret eden Rus heyetin Suriye Devlet Başkaanı Beşar Esad’la ülkedeki durumla ilgili gelişmeleri ve terörle mücadeleyi ele aldığını duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinden oluşan Rus heyetin dün Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yaptığı görüşmeye ilişkin Rus Dışişleri'nden açıklama geldi.

'TÜM KONULAR SOMUT ŞEKİLDE ELE ALINDI'

Açıklamada şöyle denildi:

"Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuların tümü somut bir şekilde ele alındı. Terörist varlığının sonuna kadar yok edilmesi ve tüm Suriyelilerin çıkarları doğrultusunda uzun vadeli siyasi çözüme doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemeye olan kararlı bağlılık teyit edildi."

© AFP 2018 / Kirill KUDRYAVTSEV BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura görevi bırakıyor

Öncesinde Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Esad'ın Rus yetkililerle Suriye'deki durum, çözüm süreci, anayasa komitesinin kurulması ve sığınmacıların eve dönüşüyle ilgili konuları istişare ettiği belirtilmişti.

Rus heyet, Şam ziyareti öncesinde, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ı turlayıp muhataplarıyla Ortadoğu'daki durumu ve Suriye'deki gelişmeleri ele almıştı.