'Kırım'daki okul saldırganı neredeyse 2 yıl boyunca hazırlık yaptı'

Kırım’ın Kerç kentinde bir teknik okulda silahlı ve patlayıcı kullanarak saldırı düzenleyen öğrencinin tek başına hareket ettiği ve saldırıya yaklaşık 2 yıl boyunca hazırlandığı aktarıldı.

Kırım güvenlik güçleri arasından bir kaynak, okul saldırısıyla ilgili Sputnik’e bilgi verdi. Kaynak "Silahlı saldırgan tek başına hareket etti, saldırıya da tek başına hazırlandı. Kaçan saldırgan yok. Bu olaya Ocak 2017’den beri hazırlanıyordu" dedi.

Kırımlı bir hükümet yetkilisi de saldırıda yaralanan iki genç kızın tedavi için Moskova’ya getirileceğini kaydetti.

Kerç’te 4. sınıf öğrencisi Vladislav Roslyakov'un düzenlediği saldırı 21 kişinin ölümüne, 50 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.