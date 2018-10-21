Rusya’da fabrika yangını: En az 1 ölü

Rusya’nın Vladikavkaz kentinde Elektrozinc isimli bir demirdışı metal fabrikasında yangın çıktı. Olayda en az 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan bir kaynağa göre, Vladikavkaz kentindeki Elektrozinc fabrikasında 500 metrekarelik bir alanda yangın çıktı.

Владикавказ. Пожар на заводе Электроцинк. Свинцовый цех. pic.twitter.com/imqBmD79Jg — Олег. Великий князь. 🇷🇺 (@Oleg_Ilchenko) October 21, 2018

​Olay yerine 50 kişilik bir itfaiye ekibi ve 18 yangın söndürme aracı gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında en az 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Yangın, kısa süre sonra yayılarak 650 metrekarelik bir alana yayıldı.

​Yapılan yoğun çalışmaların sonrasında yangın kontrol altına alındı ve yayılması önlendi.