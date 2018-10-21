Rusya’da fabrika yangını: En az 1 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan bir kaynağa göre, Vladikavkaz kentindeki Elektrozinc fabrikasında 500 metrekarelik bir alanda yangın çıktı.
Владикавказ. Пожар на заводе Электроцинк. Свинцовый цех. pic.twitter.com/imqBmD79Jg— Олег. Великий князь. 🇷🇺 (@Oleg_Ilchenko) October 21, 2018
Olay yerine 50 kişilik bir itfaiye ekibi ve 18 yangın söndürme aracı gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında en az 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Yangın, kısa süre sonra yayılarak 650 metrekarelik bir alana yayıldı.
Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе локализован:https://t.co/pYI2VWriel pic.twitter.com/bPGZRMrnlL— ТАСС (@tass_agency) October 21, 2018
Yapılan yoğun çalışmaların sonrasında yangın kontrol altına alındı ve yayılması önlendi.
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