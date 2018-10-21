Gorbaçov Trump’ın INF’den çıkma kararıyla ilgili konuştu: Tren henüz kalkmış değil

SSCB eski lideri Mihail Gorbaçov, Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’nın (INF) korunması için henüz geç olmadığını, Rusya’nın ABD’den gelen yetkiliyle görüşerek ABD’nin anlaşmadan çıkmasıyla ilgili yıkıcı süreci durdurmaya çalışmaları gerektiğini belirtti.

Sputnik'e konuşan Gorbaçov, INF'nin korunması konusunda ‘trenin henüz kalkmış olmadığını', Rus yetkililerin ABD'den gelen temsilciyle görüşerek Washington'un anlaşmadan çıkmasıyla ilgili yıkıcı süreci durdurmaya çalışmaları gerektiğini söyledi.

Sputnik'in ‘bu durumda iki ülke liderinin INF'yi korumak için neler yapması gerektiği ve anlaşmaya çalışmanın faydası olup olmayacağı' sorusuna Gorbaçov, "Anlaşmayı başarıp başaramayacaklarını bilmiyorum, fakat trenin henüz kalkmadığını düşünüyorum. Zannediyorum ki ABD'den temsilci geliyor, onların bu yıkıcı süreci durdurmaya çalışmaları gerekiyor" yanıtını verdi.

‘ABD'NİN INF'DEN ÇIKMASI KABUL EDİLEMEZ, KARARLAR BÜYÜK BİR ZAFERDİ'

ABD'nin INF'den ayrılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Gorbaçov, anlaşmanın içerdiği kararları ‘zamanın büyük zaferi' olarak niteledi.

Trump'ın ABD'nin INF'den çekileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Gorbaçov, "Bunun kabul edilemez olduğu kanısındayım. İki sözleşmede (INF ve START) nükleer silahların, başlıkların imha edilmesi ile ilgili kararların alınmasını sağlamak büyük bir zaferdi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Rusya'nın anlaşmayı yerine getirmediğini gerekçe göstererek Washington'u Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'ndan çekme niyetinde olduğunu "Anlaşmadan çıkacağız, ardından silahları geliştireceğiz" sözleriyle açıklamıştı.

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve ABD'nin dönem Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti. Anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.