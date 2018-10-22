Rus senatör ABD’nin INF’den çekilmek istemesinin nedenini açıkladı

'İLK SIRADA RUSYA, 2. SIRADA ÇİN VAR'
Kosaçev, "INF'nin feshi, bu sınıftaki Amerikan yapımı silahların potansiyel, belki de gerçek rakibin topraklarının daha yakınına getirilmesini amaçlıyor. İlk sırada Rusya, 2. sıradaysa Çin var" diye konuştu.
ABD'nin ilk olarak geçen yıl 9M729 füzesi ile ilgili bir takım internet görüntülerini ‘kanıt' göstererek Rusya'nın bu füzeyle INF'yi ihlal etmiş olabileceğini ileri sürdüğünü hatırlatan Kosaçev, şöyle devam etti:
"Federasyon Konseyi'nde özel oturum düzenledik. Askeri yetkililer, bize en ince ayrıntılarıyla ne bu füzeyle, ne de başka herhangi bir füzeyle anlaşmanın herhangi bir yerde ihlal edilmediğini gösterdi. Bunun da ötesinde söz konusu füzeyle anlaşmanın ihlal edileceği teknik olarak kanıtlanamaz, zira bu füzenin özellikleri farklı."
'AMERİKALILARIN ASIL AMACI BİR TAKIM BAHANELERLE ANLAŞMAYI BOZMAK'
Rus senatör, "Amerikalılar bu oyunlara devam ediyor, çünkü asıl amaçları Rusya'nın ihlallerini yakalayıp anlaşmaya uymaya zorlamaktan ziyade bir takım bahanelerle anlaşmayı bozmak" dedi ve Moskova'ya yöneltilen tamamıyla mesnetsiz suçlamaların ‘kontrol edildiğinde saçma oldukları ortaya çıktığını' sözlerine ekledi.
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