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01:58 22 Ekim 2018
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    Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev

    Rus senatör ABD’nin INF’den çekilmek istemesinin nedenini açıkladı

    © Sputnik / Alexander Shalgina
    Rusya
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    Rus senatör Konstantin Kosaçev, ABD’nin Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan (INF) çekilme isteğinin, bu sınıftaki silahları Rusya ve Çin sınırlarının daha yakınına getirilmesini amaçladığını söyledi.

    Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov
    © Sputnik / Vladimir Fedorenko
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    Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte ABD'nin INF'den çekilme isteğiyle ilgili konuştu.

    'İLK SIRADA RUSYA, 2. SIRADA ÇİN VAR'

    Kosaçev, "INF'nin feshi, bu sınıftaki Amerikan yapımı silahların potansiyel, belki de gerçek rakibin topraklarının daha yakınına getirilmesini amaçlıyor. İlk sırada Rusya, 2. sıradaysa Çin var" diye konuştu.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    © Sputnik / Sergey Guneev
    Rusya: ABD, INF Anlaşması'nı ihlal ediyor
    ABD'nin 2014'ten bu yana anlaşmadan çekilme politikası güttüklerini vurgulayan Kosaçev, Rusya'nın ‘anlaşmadan çekilme olayından çok ABD'nin hareket etme özgürlüğü kazandıktan sonra uygulamada atacakları adımlara' tepki vermesi gerektiğini belirtti. Kosaçev, Rus lider Vladimir Putin'in tehlike anında ‘askeri-teknik açıdan bu olaya tamamen hazır olan Rusya'nın anında tepki vereceği' yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

    ABD'nin ilk olarak geçen yıl 9M729 füzesi ile ilgili bir takım internet görüntülerini ‘kanıt' göstererek Rusya'nın bu füzeyle INF'yi ihlal etmiş olabileceğini ileri sürdüğünü hatırlatan Kosaçev, şöyle devam etti:

    Bondarev
    Rusya Savunma Bakanlığı
    Rusya: ABD, INF'den çıkarsa karşılık veririz
    'ANLAŞMA İHLAL EDİLMEDİ'

    "Federasyon Konseyi'nde özel oturum düzenledik. Askeri yetkililer, bize en ince ayrıntılarıyla ne bu füzeyle, ne de başka herhangi bir füzeyle anlaşmanın herhangi bir yerde ihlal edilmediğini gösterdi. Bunun da ötesinde söz konusu füzeyle anlaşmanın ihlal edileceği teknik olarak kanıtlanamaz, zira bu füzenin özellikleri farklı."

    'AMERİKALILARIN ASIL AMACI BİR TAKIM BAHANELERLE ANLAŞMAYI BOZMAK'

    Rus senatör, "Amerikalılar bu oyunlara devam ediyor, çünkü asıl amaçları Rusya'nın ihlallerini yakalayıp anlaşmaya uymaya zorlamaktan ziyade bir takım bahanelerle anlaşmayı bozmak" dedi ve Moskova'ya yöneltilen tamamıyla mesnetsiz suçlamaların ‘kontrol edildiğinde saçma oldukları ortaya çıktığını' sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    ABD'nin INF'den ayrılama kararı, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, INF, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD, Çin, Rusya
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