‘Rusya,Türkiye ve İran dışişleri bakan yardımcıları, yarın Moskova’da görüşecek’

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Rus basınına konuşan bir kaynak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in yardımcılarının yarın Moskova’da bir araya geleceklerini söyledi. Kaynağa göre, Türkiye’yi görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil edecek.