Putin’den, Kiev’in düşmanca eylemlerine karşı Ukraynalı kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı

Kremlin'in sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Rusya hükümetine Ukrayna'dan ekonomik tedbirlerin uygulanacağı kişi ve kuruluşların yer aldığı bir liste oluşturma ve kısıtlamaların ayrıntılarının belirtilmesi görevi verildi.
UKRAYNA YAPTIRIMLARI KALDIRIR İSE RUSYA'NIN DA YAPTIRIMLARI KALDIRACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR
POROŞENKO, RUS BANKA VE IT ŞİRKETLERİNİN YER ALDIĞI YAPTIRIM LİSTESİNİN GENİŞLETİLMESİ VE YAPTIRIMLARIN UZATILMASI YÖNÜNDE KARAR ALMIŞTI
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko 2017'de Rus banka ve IT şirketlerinin yer aldığı yaptırım listesinin genişletilmesini ve yaptırımların süresinin uzatılması yönündeki kararı yasalaştırdı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in kararını Rusya'ya yönelik düşmanca ve sağgörüsüz politikanın bir parçası olarak gördüklerini kaydetmişti.
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