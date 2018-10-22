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17:53 22 Ekim 2018
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    Soçi'de düzenlenen 2018 yılının Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir dizi küresel meseleye değindi.

    Putin’den, Kiev’in düşmanca eylemlerine karşı Ukraynalı kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı

    © REUTERS / Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev’in Rusya vatandaşlarına yönelik dostane olmayan eylemleri nedeniyle Ukraynalı kişi ve kuruluşlara özel ekonomik yaptırımların uygulanması yönünde kararname imzaladı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko
    © REUTERS / Valentyn Ogirenko
    Ukrayna'dan Rus basın kuruluşlarına yaptırım
    Kremlin, Putin'in, Rusya vatandaşlarına yönelik dostane olmayan adımları yüzünden Ukrayna'ya yaptırım uygulanmasına ilişkin kararname imzaladığını duyurdu.

    Kremlin'in sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Rusya hükümetine Ukrayna'dan ekonomik tedbirlerin uygulanacağı kişi ve kuruluşların yer aldığı bir liste oluşturma ve kısıtlamaların ayrıntılarının belirtilmesi görevi verildi.

    UKRAYNA YAPTIRIMLARI KALDIRIR İSE RUSYA'NIN DA YAPTIRIMLARI KALDIRACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

    Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada
    © Sputnik / Evgeny Kotenko
    Ukrayna, Rusya'ya yaptırım kararı aldı
    Kararnamede, Ukrayna'nın Rusya vatandaşları ve Rus şirketlere yönelik yaptırımları kaldırması halinde, Moskova'nın yaptırılmasının da kaldırılması öngörülüyor.

    POROŞENKO, RUS BANKA VE IT ŞİRKETLERİNİN YER ALDIĞI YAPTIRIM LİSTESİNİN GENİŞLETİLMESİ VE YAPTIRIMLARIN UZATILMASI YÖNÜNDE KARAR ALMIŞTI

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko 2017'de Rus banka ve IT şirketlerinin yer aldığı yaptırım listesinin genişletilmesini ve yaptırımların süresinin uzatılması yönündeki kararı yasalaştırdı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in kararını Rusya'ya yönelik düşmanca ve sağgörüsüz politikanın bir parçası olarak gördüklerini kaydetmişti.

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    Etiketler:
    Rusya'dan Ukrayna'ya yaptırım kararı, Ukrayna Devlet Başkanı Pytor Poroşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna, Rusya
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