Putin’den, Kiev’in düşmanca eylemlerine karşı Ukraynalı kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev’in Rusya vatandaşlarına yönelik dostane olmayan eylemleri nedeniyle Ukraynalı kişi ve kuruluşlara özel ekonomik yaptırımların uygulanması yönünde kararname imzaladı.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Ukrayna'dan Rus basın kuruluşlarına yaptırım

Kremlin, Putin'in, Rusya vatandaşlarına yönelik dostane olmayan adımları yüzünden Ukrayna'ya yaptırım uygulanmasına ilişkin kararname imzaladığını duyurdu.

Kremlin'in sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Rusya hükümetine Ukrayna'dan ekonomik tedbirlerin uygulanacağı kişi ve kuruluşların yer aldığı bir liste oluşturma ve kısıtlamaların ayrıntılarının belirtilmesi görevi verildi.

UKRAYNA YAPTIRIMLARI KALDIRIR İSE RUSYA'NIN DA YAPTIRIMLARI KALDIRACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

© Sputnik / Evgeny Kotenko Ukrayna, Rusya'ya yaptırım kararı aldı

Kararnamede, Ukrayna'nın Rusya vatandaşları ve Rus şirketlere yönelik yaptırımları kaldırması halinde, Moskova'nın yaptırılmasının da kaldırılması öngörülüyor.

POROŞENKO, RUS BANKA VE IT ŞİRKETLERİNİN YER ALDIĞI YAPTIRIM LİSTESİNİN GENİŞLETİLMESİ VE YAPTIRIMLARIN UZATILMASI YÖNÜNDE KARAR ALMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko 2017'de Rus banka ve IT şirketlerinin yer aldığı yaptırım listesinin genişletilmesini ve yaptırımların süresinin uzatılması yönündeki kararı yasalaştırdı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in kararını Rusya'ya yönelik düşmanca ve sağgörüsüz politikanın bir parçası olarak gördüklerini kaydetmişti.