Patruşev ile Bolton, START-3'ün uzatılmasını konuştu

Moskova'da bir araya gelen Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararı aldığı sıralarda Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması-3 (START-3) Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını ele aldı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sözcüsü Yevgeniy Anoşin'in Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre Patruşev ile Bolton, Rusya ve ABD arasında stratejik konularda diyalog kurulması konusunu istişare etti.

Taraflar, siber güvenlik alanındaki temasların güvenlik konseyleri, bakanlıklar ve ilgili kurumlar düzeyinde devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

START-3'ÜN 5 YIL SÜREYLE UZATILMASI KONUŞULDU

Bu arada Rusya Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Patruşev ile Bolton, 2021'de sona erecek START-3'ün süresinin uzatılması konusunu ele aldı. Taraflar, anlaşmanın 5 yıl süreyle uzatılması üzerinde durdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un 1987'de Sovyetler Birliği ile imzalanan INF'den çekileceğini açıklamıştı. Fox News televizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un anlaşmadan çekilme kararının, Rusya'nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.

PUTİN ÖNERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Temmuz'da ABD'li mevkidaşıyla yaptığı Helsinki zirvesi sonrası Fox News'e verdiği demeçte, Trump'a 2021 yılında sona erecek START-3 Anlaşması'nın süresini uzatmaya hazır olduklarını söylediğini belirtmişti.

Putin, "Rusya'nın bu anlaşmanın süresini uzatmaya hazır olduğuna dair güvence verdim ancak öncelikle belirli konularda mutabakat sağlamamız gerekiyor zira ABD'li partnerlerimize bazı sorularımız var" diye konuşmuştu.

START-3 Anlaşması, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı.