Patruşev ile Bolton, START-3'ün uzatılmasını konuştu

Taraflar, siber güvenlik alanındaki temasların güvenlik konseyleri, bakanlıklar ve ilgili kurumlar düzeyinde devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.
START-3'ÜN 5 YIL SÜREYLE UZATILMASI KONUŞULDU
Bu arada Rusya Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Patruşev ile Bolton, 2021'de sona erecek START-3'ün süresinin uzatılması konusunu ele aldı. Taraflar, anlaşmanın 5 yıl süreyle uzatılması üzerinde durdu.
PUTİN ÖNERMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Temmuz'da ABD'li mevkidaşıyla yaptığı Helsinki zirvesi sonrası Fox News'e verdiği demeçte, Trump'a 2021 yılında sona erecek START-3 Anlaşması'nın süresini uzatmaya hazır olduklarını söylediğini belirtmişti.
Putin, "Rusya'nın bu anlaşmanın süresini uzatmaya hazır olduğuna dair güvence verdim ancak öncelikle belirli konularda mutabakat sağlamamız gerekiyor zira ABD'li partnerlerimize bazı sorularımız var" diye konuşmuştu.
START-3 Anlaşması, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı.
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